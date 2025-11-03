Eintracht, Minden contro il divieto trasferta: "Che scandalo! E' Napoli a non essere sicura..."

Cresce la tensione in casa Eintracht Francoforte alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. L’UEFA ha infatti confermato il divieto di trasferta ai tifosi tedeschi per motivi di ordine pubblico, decisione presa dopo i gravi disordini avvenuti nel marzo 2023 in città, quando alcuni ultras di Francoforte provocarono scontri e devastazioni nel centro di Napoli. Il club tedesco aveva presentato ricorso e richiesto la possibilità di giocare in campo neutro, ma entrambe le istanze sono state respinte.

A commentare duramente la situazione è stato Dario Minden, responsabile dei rapporti con i tifosi dell’Eintracht, che ha definito la decisione “uno scandalo”. “Le autorità parlano di sicurezza, ma ignorano che le rappresaglie stesse hanno creato il problema. Napoli oggi non è sicura per i nostri tifosi, per questo sconsigliamo a tutti di viaggiare”, ha dichiarato a Sky Sport DE.

Minden, che possiede doppia cittadinanza tedesca e italiana, ha espresso rammarico per non poter festeggiare il suo 31° compleanno a Napoli, ironizzando: “Mi sarebbe piaciuto gustare una pizza e un espresso prima del match. Grazie UEFA, grazie Napoli”. Il dirigente ha infine chiesto all’UEFA di garantire la presenza dei tifosi ospiti in tutte le partite future, minacciando sanzioni per i club che non sapranno assicurare condizioni di sicurezza adeguate.