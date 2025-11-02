Video Bufera social: l'Inter segna nel recupero, s’intravede la redazione di Sky che esulta

vedi letture

Sta facendo discutere molto sui social un episodio avvenuto negli studi di Sky Sport 24 durante la diretta di Verona-Inter 1-2. Nel momento in cui i nerazzurri hanno trovato il gol del definitivo vantaggio grazie all’autorete di Frese in pieno recupero, alle spalle del conduttore in diretta si sono viste chiaramente alcune persone in redazione esultare e abbracciarsi per la rete.

Le immagini, diventate rapidamente virali, hanno suscitato numerose reazioni contrastanti da parte degli utenti, tra chi ha criticato la presunta mancanza di imparzialità e chi invece ha ridimensionato l’episodio come una semplice manifestazione di entusiasmo calcistico. Di seguito le immagini diventate virali in rete.