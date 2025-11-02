Video

Bufera social: l'Inter segna nel recupero, s’intravede la redazione di Sky che esulta

Bufera social: l'Inter segna nel recupero, s’intravede la redazione di Sky che esulta
Oggi alle 20:30Dai social
di Antonio Noto

Sta facendo discutere molto sui social un episodio avvenuto negli studi di Sky Sport 24 durante la diretta di Verona-Inter 1-2. Nel momento in cui i nerazzurri hanno trovato il gol del definitivo vantaggio grazie all’autorete di Frese in pieno recupero, alle spalle del conduttore in diretta si sono viste chiaramente alcune persone in redazione esultare e abbracciarsi per la rete.

Le immagini, diventate rapidamente virali, hanno suscitato numerose reazioni contrastanti da parte degli utenti, tra chi ha criticato la presunta mancanza di imparzialità e chi invece ha ridimensionato l’episodio come una semplice manifestazione di entusiasmo calcistico. Di seguito le immagini diventate virali in rete.