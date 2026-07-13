Arbitri, Criscitiello promuove Orsato ad una condizione: "Basta giochi di potere"

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Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello commenta la nomina di Daniele Orsato

Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello commenta la nomina di Daniele Orsato a nuovo designatore arbitrale, auspicando un profondo cambiamento all'interno del sistema arbitrale italiano. Criscitiello punta il dito contro le dinamiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni, scrivendo: "Basta intrallazzi con gli uomini della Figc tifosotti di questo e di quell'altro. Basta giochi di potere in Aia e abuso di potere con i club". Un passaggio con cui chiede una netta discontinuità rispetto al recente passato.

Orsato serve una svolta, basta giochi di potere

L'editoriale contiene anche un giudizio molto severo sulla gestione di Gianluca Rocchi: "Rocchi ha segnato uno dei punti più bassi della storia del mondo arbitrale". Tuttavia, il giornalista precisa che il problema non riguarda esclusivamente gli errori tecnici. Come sottolinea Criscitiello, "il problema non sono gli errori, quelli resteranno anche con Orsato perché manca la materia prima e manca la qualità dei fischietti. Il problema è che vogliamo la trasparenza e vogliamo riavere fiducia nel mondo AIA. Orsato ci va bene perché ha queste qualità morali. Intransigente, duro, non guarda in faccia a nessuno e ha l'appeal per farsi rispettare dagli arbitri più giovani e meno giovani".

Per Criscitiello, Orsato dovrà limitarsi esclusivamente al ruolo tecnico, mantenendo la massima indipendenza da qualsiasi influenza esterna. "Orsato non deve fare politica. Deve fare l'allenatore degli arbitri. Non deve prendere caffè o ricevere telefonate da avvocati o presidenti", si legge nell'editoriale.