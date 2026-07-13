Lukaku-De Bruyne in bilico, Bucchioni: "Su Romelu già presa una decisione"

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Enzo Bucchioni analizza le strategie di mercato dei principali club di Serie A, soffermandosi anche sulla situazione del Napoli

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Enzo Bucchioni analizza le strategie di mercato dei principali club di Serie A, soffermandosi anche sulla situazione del Napoli e sulle possibili mosse in uscita della società azzurra. Secondo il giornalista, la priorità del club partenopeo è ridurre una rosa ritenuta troppo ampia, intervenendo anche su alcuni dei giocatori con gli ingaggi più pesanti.

Bucchioni scrive: "Anche il Napoli deve tagliare molti giocatori da una rosa foltissima", sottolineando come lo sfoltimento dell'organico rappresenti uno degli obiettivi principali del club in questa sessione di mercato. L'analisi si concentra poi su due nomi di primo piano: Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Secondo Bucchioni, "nel mirino ci sono anche Lukaku e De Bruyne che hanno un ingaggio elevatissimo e la resa è stata deludente".

Lukaku-De Bruyne, si attende la decisione del Napoli

Infine, il giornalista aggiunge che la dirigenza starebbe lavorando per trovare una soluzione condivisa, spiegando che "Allegri, da aziendalista quale è, non si opporrà alla decisione della società che pensa di vendere entrambi, sicuramente Lukaku".