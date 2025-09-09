Asamoah punge Osimhen: "Infortunio? Conosco questi trucchetti, vedrete come correrà in Champions!"

L'ex calciatore della Juventus Asamoah Gyan è intervenuto ai microfoni di Amc News24 commentando il recente infortunio di Victor Osimhen proprio con la maglia delle Super Aquile Africane:

"Conosco questi trucchi. Qualcuno ha detto a Osimhen: 'Guarda, abbiamo speso un sacco di soldi per te. Si avvicina la Champions League, non ci piace che tu vada in Africa, ma vai lì e gioca un po', poi infortunati, stenditi a terra e fai finta che la situazione sia grave. Il giorno dopo sarai in Turchia'. Vedrete Osimhen correre forte nella Super League turca e in Champions League. Non importa quante volte venga preso a calci, non si arrende. Anche i medici sono coinvolti! L'euro vale più della naira!".