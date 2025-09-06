Osimhen, infortunio alla caviglia con la Nigeria: tifosi turchi in ansia sui social

vedi letture

Momenti di apprensione per Victor Osimhen, costretto a lasciare il campo durante la sfida tra Nigeria e Ruanda, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. L’attaccante ha accusato un problema alla caviglia che lo ha costretto a chiedere il cambio anzitempo, lasciando compagni e tifosi del Galatasaray con il fiato sospeso.

Sui social, in particolare, si è subito scatenata la preoccupazione dei sostenitori del club turco, visibilmente in ansia per le condizioni del centravanti acquistato quest’estate a titolo definitivo dal Napoli. L'operazione si è conclusa per i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, a cui si aggiunge un 10% sulla futura rivendita del calciatore. Il Napoli ha incassato subito 40 milioni, mentre i restanti 35 saranno versati in due tranche entro il 2026. Dal canto suo, Osimhen percepirà uno stipendio da 15 milioni di euro netti a stagione, più un bonus fedeltà da 1 milione e 5 milioni aggiuntivi legati ai diritti d’immagine.