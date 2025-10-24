Brocchi sulle parole di Lang: "Niente di diverso dalla realtà. Su Conte dico..."

L'ex calciatore Cristian Brocchi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Tv Serie A, in cui tra i vari temi ha parlato anche delle parole dei protagonisti del Napoli dopo la disfatta in Champions. Di seguito un estratto.

Nelle dichiarazioni dopo il PSV, Lang non ci è andato proprio leggero: “Sì, anche se poi fondamentalmente non è che ha detto niente di diverso rispetto a quella che è la realtà. Poi io parto dal presupposto che non tutti gli allenatori sono uguali: ci sono degli allenatori che ti parlano costantemente e degli allenatori che invece non ti parlano e dicono: ‘Sei tu che devi venire da me. Se non ti faccio giocare è perché in questo momento preferisco un altro giocatore, non ti do la spiegazione perché te la do già nella scelta che sto facendo’. Invece ne ho trovati altri che magari quando facevano delle scelte venivano lì e ti davano la spiegazione oppure ti dicevano perché non ti facevano giocare, dove dovevi migliorare, cosa si aspettavano da te… Ognuno è fatto in una maniera diversa, non c’è una cosa giusta e una cosa sbagliata secondo me”.