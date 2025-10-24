KDB depotenzia McTominay? Marinozzi: "Ha gli stessi numeri! Ma prima segnava più del dovuto"

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista Dazn, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per parlare di uno dei temi attuali in casa Napoli: "McTominay non fa cose troppo diverse rispetto allo scorso anno, è solo un po’ più a sinistra quando non ha la palla. Ma quando poi il Napoli ha il pallone, McTominay occupa sempre quel mezzo spazio di sinistra, l’area la riempie lo stesso. Sono andato a vedere i numeri e ho fatto un’analisi perché in tantissimi dicono questa cosa: ‘Arriva De Bruyne e McTominay perde la sua efficacia’.

Ma i numeri sono gli stessi dello scorso anno, sono mancati solo i gol. Lo scorso anno la palla passava di lì e faceva gol, ha avuto una finalizzazione di altissimo livello che non aveva mai avuto in carriera. Ha segnato 5 in più dei gol attesi, era in overperformance. Poi, è cambiato lo status di McTominay: da scarto del Manchester United a MVP del campionato. Quindi sono aumentate le nostre aspettative, sono aumentate le sue pressioni e anche l’attenzione dei suoi avversari, inevitabilmente”.