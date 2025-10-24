Matri si sbilancia: "Conte e il Napoli si separeranno a fine anno, a prescindere da tutto"

vedi letture

Alessandro Matri, ex calciatore tra le altre di Juventus e Milan e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di 4-3-2-1 rilasciando delle dichiarazioni sorprendenti sul futuro di Antonio Conte. Queste le sue parole: "Non vorrei sbilanciarmi, ma Napoli e Conte si separeranno a fine anno, a prescindere da come si chiuderà la stagione.

Perché secondo me quest’anno gli è stato dato tanto, è stato accontentato nel mercato, nel suo storico solo alla Juventus è rimasto per tre anni nella stessa squadra, Napoli è una piazza con tante pretese… Quindi, se andrà tutto bene o se andrà tutto male, credo che da questa annata ne uscirà svuotato tutto l’ambiente”.