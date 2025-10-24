Ex ad. Inter: "Non darei peso al morale del Napoli: potrebbe scaturire la voglia di rivalsa"

L'ex amministratore delegato nerazzurro, Ernesto Paolillo, intervenuto a TuttoMercatoWeb.com ha parlato dei nerazzurri e dell'imminente big match con il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'Inter è tornata nella sua miglior versione?

"Sì, assolutamente. La vedo rabbiosa, affamata, con molta sicurezza da parte dei giocatori, con un'attenzione molto giusta. E soprattutto con un allenatore che ha carisma con i giocatori e questo è molto positivo".

Nella sua Inter, come ricorda Chivu?

"Fantastico, un impegno agonistico sempre al massimo, poi un comportamento verso la società esemplare. E in campo era duro quando doveva esserlo per il ruolo, ma sempre gentilissimo ed educatissimo".

Riguardo a Napoli-Inter di sabato: quanto può pesare per le due squadre? Il Napoli arriva con il morale a terra.

"È molto, molto importante. Non darei peso al morale del Napoli, anzi: potrebbe scaturire la voglia di rifarsi, di 'vendicare' i 6 gol presi in Champions. Serve l'attenzione dovuta da parte dell'Inter. Poi è vero che in Olanda la squadra di Conte ha palesato delle difficoltà. Ogni gara però ha storia a sé, questa sarà una partita che il Napoli giocherà in casa, dove vorrà dimostrare qualcosa ai propri tifosi".