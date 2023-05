AUDIO - Daino: "Milan troppo dietro l'Inter, mi sarebbe piaciuto vedere il Napoli in semifinale"

Ospiti: Impallomeni:"L'Inter ha mangiato il Milan. Inzaghi ha rinsaldato la sua forza nel club." Danino:" Milan non degno della semifinale di Champions e ha sbagliato il mercato, ora serve ricostruire." A. Paganin:" Su Inzaghi pesano le 11 sconfitte in campionato. Poche possibilità per il Milan al ritorno." - Maracanà con Marco Piccari