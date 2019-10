AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Manca qualcosa, ma ci va tutto contro. Anche fortuna e arbitri..."

All'ennesima occasione fallita nel finale contro la Spal, Paolo Del Genio in radiocronaca per Kiss Kiss Napoli ha analizzato con amarezza il risultato: "Troppi segnali negativi. Dopo i risultati degli anticipi sembrava potesse esserci la svolta, invece con tutte le cose negative che sono successe le grandi ambizioni sono segnate. Segnali troppo negativi. Ora giochiamo con l'Atalanta, la migliore squadra di questo campionato, vincendo quasi sempre strameritando. Loro meriterebbero il primo posto, noi meriteremmo sicuramente di più, qualche punto in più, più vicini, ci manca qualcosa, alcune prestazioni individuali, oggi s'è ripreso Zielinski ma non è andata bene per altri, ma manca anche fortuna e decisioni arbitrali, mancano troppe cose per avere grandi ambizioni. Alla fine meritiamo qualche posto, mercoledì dobbiamo fare una grande partita altrimenti il discorso alta classifica si chiude definitivamente".