AUDIO - Jacobelli: "Chi critica Alllegri e Inzaghi non capisce di calcio"

Editoriale con Xavier Jacobelli , intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Che partita si aspetta questa sera?

“Mi aspetto una partita molto equilibrata, con l’abolizione della regola del gol in trasferta è chiaro che si riparte come se fossimo 0-0. Entrambe le squadre hanno grandi motivazioni per arrivare in finale, l’Inter punta a confermarsi essendo la squadra detentrice del titolo. Per la Juve in una stagione così complicata vincere un trofeo che vorrebbe dire entrare in Europa a prescindere dal campionato sarebbe importante. Sono due squadre che cercano il successo in ogni competizione, è chiaro che dopo questa partita ci saranno sfide delicate in campionato ma da qui a fine stagione sarà sempre così. Napoli a parte, il campionato sarà acceso da questa incertezza e coinvolge anche Inter e Juve. È chiaro però che non avrebbe senso fare calcoli oggi, ci si gioca l’accesso alla finale.”

Cosa pensa della critiche ricevute da Inzaghi e Allegri?

“Gli allenatori sono messi in discussione da chi non capisce nulla di calcio. Inzaghi in diciotto mesi ha vinto tre titoli, ha ottenuto una qualificazione in semifinale di Champions, può arrivare in finale della massima competizione europea. Allegri dall’altra parte ha vissuto una stagione pazzesca, con tutto quello che è successo fuori dal campo è impensabile che si possa mettere in discussione. Sono due allenatori bravissimi.”

Inter e Milan su chi devono fare la corsa per entrare in Champions?

“Inter e Milan sono consapevoli di quanto sia importante fare la corsa solo su loro stesse. I recuperi di Leao da una parte e Lukaku dall’altra fanno la differenza, Leao si è ritrovato così come il belga e ne è la dimostrazione il secondo gol contro l’Empoli. Le due milanesi hanno ritrovato i due giocatori più importanti nel momento decisivo della stagione, con il derby di Champions sullo sfondo.”

Come giudica il percorso di Mourinho a Roma?

“Mourinho sta facendo cose eccezionali. Contro l’Atalanta si è vista una delle prestazioni più brillanti, davanti c’era un grande avversario e con una formazione piuttosto rimaneggiata. Sta cercando di gestire le forze e bisogna contare l’assenza di Smalling, la sua assenza pesa tantissimo e ogni volta che non ha giocato la Roma ha fatto fatica. Dall’altra parte l’Atalanta era all’ultima chiamata e la vittoria di lunedì rimette in pista anche la squadra di Gasperini. Sono arrivate in casa Roma buone notizie su Dybala che ora dovrà essere gestito, però può essere a disposizione e questo è fondamentale.”