Marangon avvisa: "Col Sassuolo è facile sulla carta, ma ricordate a Verona l'anno scorso?"

L'ex calciatore azzurro Luciano Marangon è intervenuto a TMW News parlando, tra i vari argomenti, anche del Napoli di Antonio Conte: "Come tutti gli anni, se si guarda la stagione del mercato, tutte si sono rinforzate e tutte sono pronte a vincere qualcosa. Il Napoli parte come squadra vincente dell’anno scorso e quindi è normale che sia caccia al Napoli. Però quello che io non capisco è perché le squadre che fanno bene e vincono poi cambiano tantissimo, il Napoli ha cambiato quasi sette giocatori.

Sarà sicuramente una caccia alla squadra con il titolo stampato sul cuore. Sicuramente il Napoli non era attrezzato per la Champions, la rosa l’anno scorso andava bene perché avevano solo il campionato e sono stati anche eliminati presto dalla Coppa Italia. Però quest’anno essendo una squadra al vertice che punta a tutti gli obiettivi doveva rinforzarsi. Poi il campo come sempre dirà se gli acquisti fatti sono migliori di quelli andati via. Sassuolo-Napoli? Come calendario è capitata una squadra che è salita dalla Serie B e quindi è facile sulla carta, però come si sa il campionato italiano non è facile con nessuna squadra. Ricordo che il Napoli l’anno scorso ha perso fortemente alla prima partita contro il Verona”.