Hojlund, mossa a sorpresa Napoli! Gazzetta: "Alzato ingaggio per l'ok al prestito, le cifre"

Il Napoli pensa a una mossa a sorpresa per convincere Rasmus Hojlund ad accettare: aumento dell'ingaggio per il prestito con diritto di riscatto e non con l'obbligo. La cifra: 4,5 milioni a stagione. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Il Manchester United ha detto sì al prestito oneroso, il «danesino» è rimasto incagliato ancora nei suoi desideri, ma il Napoli s’è portato avanti, ha preparato un piano che spera sia convincente sul profilo economico e con quattro milioni e mezzo netti a stagione prova a sedurre l’attaccante per spingerlo ad abbandonare l’ipotesi dell’obbligo di riscatto. Poi c’è dell’altro, ovviamente, e sono i discorsi dei giorni precedenti: il Napoli ha ribadito a Hojlund di ritenerlo centrale in questa stagione, in cui ci sarà da giocare ogni tre giorni tra campionato e Champions, per difendere lo scudetto e recitare da protagonista in Europa".