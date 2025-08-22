Inter, la felicità di Diouf: "Club ricco di storia, non ci ho pensato un momento"

Andy Diouf, nuovo acquisto dell'Inter che era stato accostato anche al Napoli, si è presentato ai canali ufficiali del club nerazzurro: "L’Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo club, è un onore essere qui. Essere un interista significa molte cose, sono molto fiero: non vedo l’ora di scendere in campo a San Siro.

Mi piace giocare con la palla tra i piedi, gioco con personalità e mi piacciono i gesti tecnici e far vedere cosa posso fare con il pallone. So che qui ci sono giocatori di grande esperienza nello spogliatoio, voglio imparare stando al loro fianco per crescere insieme a tutta la squadra. Connazionale di Bonny e Thuram? Sì è vero, mi fa piacere che ci siano diversi francesi in squadra: conosco bene Ange-Yoan, perché abbiamo giocato insieme in Nazionale e mi ha parlato molto bene del club. Sicuramente è un fattore che aiuta arrivare in una squadra dove si conosce già qualcuno dei compagni. Cosa posso dare a Chivu? Penso di poter mettere le mie qualità a disposizione della squadra, prendendo il tempo che serve per adattarsi allo stile di gioco del campionato, della squadra e dei compagni. Avere un allenatore che ha giocato qui ad alto livello sicuramente sarà d’aiuto. Ai tifosi? Sono molto contento di essere qui, non vedo l’ora di dimostrare in campo ciò che sono in grado di fare: ci vediamo molto presto".