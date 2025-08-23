Chiariello: "Mercato ottimo, ma giudizio sul Napoli sospeso dopo ko Lukaku. Con Hojlund..."

Umberto Chiariello ha scritto un post sui social alla vigilia della prima di campionato. Ecco il suo lungo post su X: "Si parte, ma si possono davvero fare le carte al campionato con il mercato ancora aperto e che entra nel vivo solitamente negli iltimi giorni? L’anno scorso il Napoli esordì a Verona con il solo Spinazzola new entry (manco Buongiorno era disponibile) e completò la squadra in fretta e furia negli ultimi 10 gg. di mercato (arrivarono nell’ordine Neres, Lukaku, McT e Gilmour, con un esborso di oltre 105 milioni di euro nonostante Osimhen ancora sul groppone). Sappiamo tutti com’è finita: Napoli Campione d’Italia! Adesso si riparte ed il Napoli, nonostante 6 acquisti importanti ed uno importantissimo (KDB), deve sopperire all’ultimo momento all’assenza prolungata di Lukaku e riflettere su chi prendere a centrocampo per completare il reparto e chi mettere dietro il Capitano, e se del caso completare la corsia sinistra d’attacco (dubito lo faccia).

Quindi il giudizio sul Napoli è sospeso anche se finora il mercato è stato ottimo a mio giudizio. E l’Inter, che giudico ancora la vera rivale, come è messa? Ha preso Susic e Diouf, due giovani centrocampisti talentuosi, ma saranno subito pronti? Bonny e Pio Esposito avanti sono attaccanti di grande potenziale, sicuramente dietro i titolari quest’anno le alternative sono migliori. E Ausilio ha anche trovato l’alternativa a Dumfries. Insomma, una bella iniezione di gioventù in una squadra anziana, che tale resta però in difesa. Perché in difesa l’Inter è soggetta ai soliti “vecchietti” Acerbi, De Vrij e Darmian a cui non ha trovato alternativa. Ma il mercato non è chiuso, anche se i nerazzurri sembrano più forti come rosa. E non è detto che last minute non arrivi Lookman, il desiderio di un’estate. Restano però due incognite: un allenatore semi-esordiente come Chivu saprà avere la giusta leadership per guidare un gruppo così turbolento? E i 5 gol della finale Champions quanto peseranno sulla testa di Lautaro e compagni? Dalla “bella” sconfitta di Champions col City nacque la convinzione di essere forti, della bruttissima debacle col PSG quanto resta nella mente? Seguiamo il suggerimento dei latini e sospendiamo il giudizio. Certo Højlund e/o Lookman spostano i giudizi…".