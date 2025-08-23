Napoli favorita? Cosmi: "Almeno onori l'ultimo scudetto, non come due anni fa..."
L'allenatore Serse Cosmi ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset.
Subito alla prova con la domanda delle domande: chi vince lo scudetto?
"È veramente difficile dirlo quest’anno, anche se ci sono delle situazioni abbastanza chiare. Credo sia giusto, non dico dare il pronostico assoluto al Napoli, ma affidare al Napoli l’obbligo di onorare lo scudetto, cosa che non è riuscita due anni fa ai Campioni d’Italia".
Ci sono squadre che possono dare fastidio ad Antonio Conte?
"Insieme, e sottolineo insieme, al Napoli ci sono squadre che possono competere per l’obiettivo primo posto: Inter, Juventus e Milan hanno qualcosa per sorprendere. Non credo che le squadre di Allegri e Tudor siano dietro Napoli e Inter, sono tutte lì".
