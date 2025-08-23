Milan, Ricci: "Ho un brand di abbigliamento con Buongiorno. Così è nata l'idea..."

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Con degli amici abbiamo aperto un brand di abbigliamento, facciamo di tutto: maglie, cappellini, costumi. Da qualche mese è entrato anche Alessandro Buongiorno. L'idea è nata perché un nostro amico voleva mettere in piedi qualcosa di suo. Ha fatto un sogno dove gli appariva questa cosa e ce lo ha raccontato, abbiamo detto: 'Proviamoci'. Siamo partiti mettendoci tutti insieme. Ci confrontiamo ogni giorno su Whatsapp e tra poco uscirà qualcosa di bello. Durante il periodo Covid è nata in me anche una passione per gli strumenti musicali. Ero a casa con degli amici e dovevamo uscire, ma ha iniziato a piovere. Quindi ci siamo chiusi in una stanza dove c'erano chitarre e pianoforti, ho provato e mi ha preso. Mi sono fatto passare il contatto del maestro di chitarra e ho iniziato a strimpellare".

