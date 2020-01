Auriemma: "Con Gattuso, Demme e Lobotka dall'inizio Napoli sarebbe in lotta scudetto!"

Raffaele Auriemma, noto giornalista, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' s'è così espresso circa Gattuso e la sua vittoria con la Juve: "Se Rino fosse a Napoli da inizio anno, con la Juve peggiore degli ultimi 5 anni, probabilmente il Napoli avrebbe fatto meglio dell'Inter. Ma non vinci lo scudetto se non fai tre punti con le squadre di media classifica. Se la Juve in testa ancora vuol dire che chi sta dietro non sta rendendo, ma se il Napolia avesse cominciato la stagione con Gattuso, Demme e Lobotka, non sarebbe lì a lottare per lo scudetto? Sto dicendo un'eresia?".