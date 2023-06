Auriemma contro Koulibaly: “Se stavi così bene a Napoli, perché sei andato via per soldi?”

Il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha commentato ai microfoni di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A le ultime parole di Kalidou Koulibaly

Il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha commentato ai microfoni di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A le ultime parole di Kalidou Koulibaly: “Uno che se n’è andato da Napoli e che negli ultimi tre anni aspettava l’occasione buona per andare via per andare a guadagnare di più non può dire a chi gioca ora a Napoli di non andarsene. Se tu stai così bene a Napoli, tra l’altro Koulibaly guadagnava 6 milioni netti all’anno, perché te ne vai per soldi?”.