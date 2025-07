L'obiettivo di ADL? Conte: "E' intelligente e non fissa alcun obiettivo"

vedi letture

Aurelio De Laurentiis non ha fissato per un obiettivo stagionale ad Antonio Conte. Parola dell'allenatore salentino, intervenuto oggi in conferenza stampa: "Il presidente è molto intelligente, non mi fissa nessun obiettivo. L'obiettivo è rendere orgoglioso il popolo napoletano, s'è creata una simbiosi, ricordo tutti i sold-out sin dai preliminari di Coppa Italia nonostante tutte le difficoltà.

Il popolo napoletano ha visto una squadra che al di là di tutto sudava la maglia e questo non deve cambiare. Ricordate che ne vince sempre una e non è detto che le altre abbiano fallito".