Auriemma: "Lukaku è un falso problema! Neres e Politano solo 2 gol, impossibile vincere così..."

vedi letture

Il giornalista Raffaele Auriemma, su Tele A nel corso di 'Si Gonfia La Rete', ha parlato del momento del Napoli soffermandosi sulle difficoltà realizzative della squadra di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lukaku ha segnato 10 gol e servito 8 assist, ma che volete da Lukaku?! Sapete quanti gol ha fatto Neres? Due. E Politano? Due…

Così non si può vincere lo scudetto. Io credo che sia un falso problema Lukaku. Il vero problema si chiama Khvicha Kvaratskhelia. Con Kvara il Napoli ha ottenuto 44 punti, la media di 2,35 punti a partita in 19 gare. Senza Kvara 14 punti in 9 gare, la media di 1,5 punti a partita. E come è stato sostituito? Hanno spiegato a Conte che glielo stavano prendendo il sostituto… Ma non c’era l’intenzione di spendere soldi a gennaio. Le alternative a Garnacho e Adeyemi c’erano, uno è Ndoye ad esempio".