Auriemma su ADL: "Non deve illudere i tifosi sugli acquisti già prima di Dimaro!"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato del presidente De Laurentiis: "Io non accetto che De Laurentiis dica cose per illudere la gente. Come dice che il 1 settembre partiranno i lavori per il centro sportivo e ad oggi non è stato acquisto neanche il suolo per il centro, parimenti nell'euforia generale dice che ci saranno tantissimi giocatori nuovi a Dimaro... la gente dimentica, ma queste cose non possono essere dette dal presidente di una squadra. Conte non vuole lavorare come l'anno scorso senza una buona parte della squadra. Il presidente o tace o non può illudere la gente!".