Auriemma: “Troppi 12 infortuni e siamo solo ad ottobre! Congiuntura astrale o preparazione?

Raffaele Auriemma, giornalista, si è soffermato sulla tematica legata agli infortuni in casa Napoli nel corso della sua trasmissione su Stile Tv: "Infortuni? Conte saprà trovare la soluzione come nella scorsa stagione. 12 infortuni da inizio stagione però sono troppi, parliamo di una stagione che è cominciata da poco, è vero che ci sono giocate due gare di Champions ma ci sono state anche due soste. Mica siamo a gennaio e sei logoro per i tanti impegni e non mi spiego così tanti infortuni. Non è un’accusa verso nessuno ma ad inizio ottobre 12 infortuni sono troppi.

E’ una congiuntura astrale sfavorevole oppure c’è dell’altro che riguarda la preparazione atletica. Sarà un’altra causalità ma senza Tiberio Ancora si sono fatti male tutti ed era da anni con Conte. E non era un semplice nutrizionista, non lo è mai stato. Ne è arrivato un altro bravissimo, ma conosceva già le dinamiche. Noi non diamo responsabilità a nessuno, ma analizziamo un fatto: 12 infortuni e traumatico solo Contini”.