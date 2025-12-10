Marchisio perplesso dalle scelte di Spalletti: "Perchè Koopmeiners sulla fascia di Neres?"
“Sono 2-3 che la Juventus sbaglia la costruzione della squadra”. Parla così Claudio Marchisio, ex centrocampista bianconero, a La Gazzetta dello Sport, spiegando che è rimasto sorpreso pure da alcune scelte di Spalletti, come quella di aver messo sulla stessa fascia Cabal e Koopmeiners nel match contro il Napoli: "Una partita tra il Napoli, che sa quello che chiede il suo allenatore, e una Juve in difficoltà da inizio anno. Mi ha sorpreso vedere Cabal sulla fascia di Koopmeiners, contro un giocatore da uno contro uno come Neres. Avrei inserito qualcuno più abituato a dare una mano".
Le critiche sono rivolte soprattutto al mercato fatto: “Non si possono spendere così tanti soldi ogni anno, devi riconoscere il tuo livello e cambiare poco, non rimescolare tutto”. Un attacco pesante viene fatto pure a David: “Entra in campo e trotarella, serve un atteggiamento diverso”.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro