Marchisio perplesso dalle scelte di Spalletti: "Perchè Koopmeiners sulla fascia di Neres?"

vedi letture

“Sono 2-3 che la Juventus sbaglia la costruzione della squadra”. Parla così Claudio Marchisio, ex centrocampista bianconero, a La Gazzetta dello Sport, spiegando che è rimasto sorpreso pure da alcune scelte di Spalletti, come quella di aver messo sulla stessa fascia Cabal e Koopmeiners nel match contro il Napoli: "Una partita tra il Napoli, che sa quello che chiede il suo allenatore, e una Juve in difficoltà da inizio anno. Mi ha sorpreso vedere Cabal sulla fascia di Koopmeiners, contro un giocatore da uno contro uno come Neres. Avrei inserito qualcuno più abituato a dare una mano".

Le critiche sono rivolte soprattutto al mercato fatto: “Non si possono spendere così tanti soldi ogni anno, devi riconoscere il tuo livello e cambiare poco, non rimescolare tutto”. Un attacco pesante viene fatto pure a David: “Entra in campo e trotarella, serve un atteggiamento diverso”.