Vidigal avverte il Napoli: "Occhio alle provocazioni del Benfica"

“Attenzione alle provocazioni del Benfica. Il Napoli è più squadra, la sfida è anche tra Mourinho e Conte”. Così l'ex azzurro Josè Vidigal parla ai microfondi di Radio Marte: “Il Benfica ha giocato venerdì e quindi dal punto di vista atletico è più fresco del Napoli che ha però maggiore qualità collettiva ed è più squadra. La squadra di Mourinho – ha detto l’ex centrocampista del Napoli e dello Sporting Lisbona - ha problemi dal punto di vista dall'organizzazione e ha giocatori importanti individualmente ma non è squadra. Mourinho sta lavorando in vista del mercato d'inverno per rinforzare la squadra con giocatori che fanno la differenza. Ai portoghesi mancano anche Bruma e Lukabekio che sono calciatori importanti. Mou prova a dare equilibrio alla squadra per sfruttare poi davanti Pavlidis che è bravo ma è spesso solo. Il Napoli può vincere perchè sta meglio, con il 3-4-3 ha trovato stabilità. I due esterni offensivi hanno meno compiti difensivi e quindi hanno maggiore disponibilità tecnica di creare davanti, avendo le spalle coperte. Hojlund sta bene e può fare male, come l’ex Neres.

Lo stadio “Da Luz” sarà una componente importante ma anche la tipologia di gara che vorrà fare la squadra di casa. Prevedo un Benfica molto aggressivo, il Napoli non deve cadere in provocazioni e deve finire la partita in undici uomini. Lo abbiamo visto già nella gara del Benfica con lo Sporting: Mourinho fa così, dice ai suoi di giocare sul piano psicologico ed infastidire l'avversario... Il Napoli dovrà stare attento a non reagire. Il Benfica entrerà duro, ma gli azzurri dovranno fidarsi dell'arbitro e delle sue decisioni. Lo ribadisco: è fondamentale non fare espellere nessuno. Sarà una partita durissima, dentro e fuori dal campo. Il Benfica gioca in una maniera trasversale alla partita: se non riescono a vincere dal punto di vista tecnico-tattico ci proveranno con le pressioni psicologiche e fisiche. Mourinho e Conte? Eh lo so, si amano tantissimo... Battute a parte, sono due allenatori importanti, di grande carattere tanto che ci sarà una sfida anche tra di loro, nella preparazione della partita ma anche a bordocampo durante i 90’. Si vince anche così”