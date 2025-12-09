Cassano: "McTominay ha avuto culo a beccare Conte! Deve baciargli i piedi..."

L'ex calciatore Antonio Cassano, intervenuto al podcast 'Viva el Futbol' con Lele Adani e Nicola Ventola, tra i vari temi si è soffermato anche su un calciatore del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "McTominay ha avuto un gran culo che è andato a beccare questo allenatore. È entrato nei trenta al Pallone d’Oro. Ma ha fatto sempre la panchina al Manchester United.

È arrivato, ha beccato Conte e deve baciare i piedi di Conte… dove cammina Conte si deve mettere dietro McTominay e baciarlo. Poi lui ci sta mettendo del suo: quando mai tu hai pensato di fare una rovesciata alla Cristiano Ronaldo? Sette metri su, personalità, gioca a due in mezzo, fa gol, dribbla… ma grazie a Conte! E Hojlund pure, in un'azione è rientrato a mille all'ora e si è messo al posto di Lang. Incredibile”.