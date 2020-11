Bacconi: "Osimhen è una scommessa, non può avere il rendimento di Ibra o Cr7"

Adriano Bacconi, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha commentato la sconfitta casalinga del Napoli contro il Sassuolo evidenziando i difetti palesati dagli azzurri nell’arco dei 90 minuti: “Il Napoli non ha mai mandato tre giocatori a pressare i difensori avversari, Chiriches era liberissimo di poter impostare a proprio piacimento, sembrava Beckenbauer. Il gol del Sassuolo nasce dai piedi di Consigli, i giocatori del Napoli non attaccano, sono in attesa, è una scelta dell’allenatore. Ieri si sono sbagliate parecchie cose: ad esempio i cambi in panchina. Gattuso non ha sfruttato Petagna, aveva giocatori in affanno e doveva utilizzare le risorse che aveva a disposizione. Osimhen è una scommessa, un centravanti da prospettiva. Non può avere il rendimento di CR7 e Ibrahimovic”.