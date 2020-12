Bagni promuove Koopmeiners: "E' un misto tra Bakayoko e Fabian"

Su Teun Koopmeiners ci sarebbe l’interesse del Napoli, Salvatore Bagni, ex calciatore azzurro, ha parlato del calciatore dell’AZ ai microfoni di Tele A: “E’ un calciatore che ha il doppio ruolo. Può infatti giocare sia da centrocampista che da difensore centrale. Non è velocissimo ma possiede un gran piede ed inoltre ha un’ottima visione di gioco. Fisicamente potrebbe essere paragonato a Bakayoko mentre tecnicamente è più vicino a Fabian Ruiz. E’ un leader ha grande personalità, è sempre stato un giocatore che mi è piaciuto tanto. L’anno scorso mio figlio aveva chiamato il suo procuratore per proporlo a club della Premier”.