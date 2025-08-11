Balotelli cerca squadra: "Cerco un club che mi dia fiducia"

vedi letture

Mario Balotelli, alla vigilia del suo 35° compleanno, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando sia del suo futuro sia del suo passato. Che regalo vuole per festeggiare domani? "Salute, per me e per i miei cari. Cerco un club che mi dia fiducia. Voglio giocare altri due-tre anni. Poi, vado da mio fratello Enock", ha risposto SuperMario dopo la breve parentesi al Genoa della passata stagione.

Balotelli è stato interpellato anche sull'eterno dilemma Inter o Milan: "Ho avuto e dato tanto in entrambi i club milanesi. Se sono interista o milanista? Da ragazzo simpatizzavo per i nerazzurri perché il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il mondo rossonero. Ma essere tifoso è un’altra cosa". Sul Milan attuale e, in particolare sul ritorno di mister Allegri e su quello sempre più probabile di Galliani, ha aggiunto: "Sono felice per Max ed è un bene che si riveda Galliani. Due figure importanti".