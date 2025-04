Balzaretti: “Napoli in corsa anche se perde a Bologna, Inter ha troppe gare”

Intervenuto al podcast Cronache di Spogliatoio, l'ex difensore e oggi dirigente sportivo, Federico Balzaretti, parla della lotta scudetto: "E’ chiaro che quello dell’Inter è un buon margine, ma il Napoli non lo darei morto. Non lo darei morto, intanto perché l’Inter sta recuperando o deve recuperare tanti giocatori, ma comunque hanno il derby, una partita che dal punto di vista emotivo di porta via tantissimo e di energie. Le due partite contro il Bayern Monaco, che altrettanto ti portano via tanto. Quindi immagino che l’Inter qualche cosa per strada obbligatoriamente lascia. Se invece non dovessero lasciare niente, chapeau.

Essendo l’ultimo periodo della stagione non immagino delle rotazioni straordinarie, ma qui due-tre giocatori devi cambiare tutte le partite ne hai necessità. Cioè io non posso pensare che Lautaro e Thuram, che stanno bene, fanno il derby contro il Milan, Bologna, andata, ritorno, semifinale, finale per 90 minuti. Non ce la fanno".