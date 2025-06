Zenga pazzo di Caprile: "Lo metto davanti a De Gea, Svilar e Maignan"

L'ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana Walter Zenga è intervenuto in occasione della Milano Football Week organizzata dalla Gazzetta dello Sport a Milano. Proprio ai microfoni della Rosea, Zenga ha partecipato a un format in cui ha classificato gli estremi difensori della Serie A, esprimendo una preferenza molto forte per Elia Caprile. Di seguito le sue scelte:

"Falcone o Suzuki? Falcone. Falcone o Caprile? Già cominciamo... Scusa Falco (ride, ndr), dico Caprile. Tra Caprile, Butez, Montipò, Leali e Okoye? Caprile. Milinkovic-Savic o Caprile? Caprile. Skorupski o Caprile? Ancora Caprile. Maignan o Caprile? Mike non ce l'ho con te, ma vado sull'italiano Caprile. De Gea o Caprile? Caprile. Caprile o Svilar? Caprile. Di Gregorio o Caprile? Stavolta Di Gre. Carnesecchi o Di Gregorio? Questa è complicata... Tutti e due non si può fare? Allora Di Gregorio! Di Gregorio o Sommer? Sommer mi conosce, sa che siamo amici, non la considera... Scelgo Di Gregorio. Meret o Di Gregorio? Carnesecchi (ride, ndr)".