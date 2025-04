Bastoni svela: “Ho fatto le guerre per andare via dall’Inter, Conte mi disse di restare”

vedi letture

Cambiare spaventa? Una domanda difficile per un calciatore, soprattutto se si riferisce alle sue prime esperienze, ma Alessandro Bastoni ha rivelato al podcast Supernova di Alessandro Cattelan che per lui non ce ne sono stati dopo 11 anni all'Atalanta: "Io ho fatto un cambio dalla Dea a Parma, non è un salto e non avevo delle aspettative da mantenere perché ero un ragazzino che doveva solo dimostrare. D'Aversa mi ha dato tanta fiducia, ho fatto bene e mi sono guadagnato la chiamata dell'Inter: ho fatto le guerre per andare via perché c'erano Godin e Skriniar. Conte mi disse di restare e sono riuscito a impormi".