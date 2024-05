Belgio, Tedesco sui rumors: "Mi piace il calcio italiano, ma ora penso agli Europei"

Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio che è stato accostato anche al Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio che è stato accostato anche al Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Allenare in Italia? Ora sono concentratissimo sull'Europeo e soprattutto non ho davanti il piano della mia carriera, non l'ho mai avuto, tutto dipende dalle situazioni che si creano. Non nascondo però che mi piace il calcio italiano, e che ci sono cresciuto".

Sulle voci che lo vedono tra i candidati per la panchina del Milan: “Non commento le voci di mercato perché sono troppe, non saprei dove cominciare e dove finire”.

Su Lukaku: “La sua è stata una stagione all’inizio molto complicata. Alla Roma è arrivato a campionato iniziato dopo una preparazione in cui non sapevo cosa ne sarebbe stato di lui. Ero contentissimo quando ho saputo che sarebbe tornato in Italia e a Roma è stato protagonista. Quando prendi un attaccante come lui le aspettative sono sempre molto alte, ma Lukaku sa gestire le pressioni con una tranquillità incredibile”.