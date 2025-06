Ag. Jallow: "II Napoli ha contattato il Rimini. Di lui posso dirvi una cosa"

vedi letture

Sulle tracce di Sulayman Jallow, diciottenne del Rimini, ci sono Juventus, Fiorentina e come appreso oggi, anche il Napoli. Dopo l’ultima stagione con la maglia dei biancorossi, i fari del calciomercato si sono accesi sul classe 2007. La redazione di Radio Capri ha contattato l’avvocato che lo assiste, Luigi Sorrentino:

“Ci sono stati contatti tra i club, su di lui non dico che è un giocatore importante perché sembra ormai una formula di stile, ma una cosa posso dirvela. Stiamo parlando di un calciatore già grande, che come spesso capita a quelli che condividono le sue origini è cresciuto giocando in mezzo ai grandi. Ha sicuramente margini di miglioramento dal punto di vista tattico“.

Punta centrale, quest’anno è stato aggregato alla prima squadra di Rimini in 3 occasioni durante la regular season: qualora il Napoli completasse il suo ingaggio, è probabile che possa proseguire il suo percorso di crescita nella Primavera azzurra, fresca di promozione nel campionato Primavera 1.