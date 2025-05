Bergomi commosso in diretta: "Da brividi, al top delle mie telecronache..."

"Fischio finale, abbasso le cuffie, a San Siro c’è un rumore impressionante. Ho gli occhi sgranati, guardo Fabio Caressa e gli dico: “Ma cosa abbiamo visto???”. Ecco, la mia Inter-Barcellona parte da questa domanda. E sono sincero: metto questa partita sul podio di quelle che ho commentato".

Inizia così sul sito di Sky Sport un editoriale a firma di Beppe Bergomi, storico capitano dell'Inter, da anni seconda voce di Sky per le telecronache. Ieri Bergomi era visibilmente emozionato in presa diretta nel racconto della vittoria dei nerazzurri nella semifinale di ritorno di Champions League. I suoi interventi hanno anche suscitato qualche polemica per l'enfasi - a detta di molti - eccessiva nell'inerzia della partita.