Beukema: "Lang, quanto talento! Farà la differenza nelle partite difficili"

Sam Beukema, nuovo difensore del Napoli, ha raccontato ai microfoni di DAZN le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l'offerta dei partenopei: "Non ti arriva ogni giorno una chiamata dai campioni d'Italia. È stata un onore enorme. Penso mi abbiano scelto soprattutto per le mie caratteristiche. Voglio dare sempre tutto, migliorarmi sempre e questa è la prima ragione".

L'1-0 all'Inter è stato un assist per il Napoli l'anno scorso.

"La vittoria contro l'Inter è stata bellissima, sono una squadra fortissima. Abbiamo lottato tutta la partita, abbiamo fatto alla fine e abbiamo vinto. È bello non dico regalare lo scudetto al Napoli, ma aiutarlo sì".

Qual è il suo modulo preferito?

"Voglio migliorarmi sempre, mi piace anche adattarmi a tutti i modi di giocare, quindi a 4, a 3... Ho già una bella relazione con tutti i difensori qui a Napoli. Non vedo l'ora di giocare con loro, sono sempre a disposizione".

Cosa pensa di Noa Lang?

"Non ho mai giocato contro di lui, ma ovviamente ho visto tante sue partite. Ha tanto talento, può fare la differenza soprattutto nelle partite difficili, può fare gol ed è molto creativo. Siamo contenti di averlo con noi e anche per me è bello perché è olandese e possiamo giocare insieme".

Com'è stato l'impatto con Lukaku e De Bruyne?

"La prima volta con Romelu e Kevin è stato bellissimo, sono due giocatori di grande livello. Mi hanno sorpreso un po' perché sono molto umili, abbiamo scherzato molto e mi hanno aiutato a entrare nel gruppo, soprattutto Romelu che era qui da un anno. Sono contentissimo di lavorare con loro, non vedo l'ora di continuare".

Come si trova con Conte?

"È stato bello con lui dal primo minuto, chiede tanto a livello di intensità, i ritiri sono stati belli tosti, ma ci sta perché spero e penso che faccia la differenza. Tutti sanno esattamente cosa fare in campo, è molto attento su tutti i dettagli del gioco".

Qual è il suo sogno?

"Vorrei vincere il mio primo scudetto, ma dobbiamo affrontare questo campionato come hanno fatto l'anno scorso, partita dopo partita. Abbiamo tante sfide da disputare, ci sono 4 competizioni e vorrei vincere il mio primo campionato. Sarebbe un bell'obiettivo personale".