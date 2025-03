Biasin: “Napoli favorito, ha speso 150mln su 8/11 Scudetto e l’Inter giocherà il doppio delle gare”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Favorita Scudetto? L’Inter questo mese gioca il doppio delle gare, dico Napoli. E’ da otto mesi che si sente che l’Inter è favorita, sempre, anche se centinaia di milioni li spendono gli altri.

Il Napoli ha perso Kvara? Ma quello estivo conterà qualcosa, o conta solo quello invernale. Il Napoli ha speso in estate 150mln su un gruppo che ha 8 su 11 della squadra Scudetto, non diciamo che è una squadra improvvisata. L’Inter ha molte partite in più, il Napoli meritava assolutamente la vittoria ma ha giocato con 4 esterni fuori su 5, dopo 3 anni e mezzo ha dovuto cambiare modulo.

Non è che se sei forte devi vincere per forza, ma ci siamo arresi, l’Inter per tutti deve vincere in Italia, in Europa e nel mondo mentre le altre che hanno investito 50, 100 o 150mln… ma è sempre l’Inter che deve vincere”.