Biasin: "Napoli giustamente incazzato post Bergamo, assurdo non intervenire su gol Gutierrez"

Il Napoli post Bergamo è incazzato e ne ha ben donde. Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, che scrive così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Non tanto per l’errore dell’arbitro di campo sul gol di Gutierrez, quanto per il mancato intervento del Var per sanarlo. Mi spiego: nell’era in cui il Var interviene per qualunque piccineria, non può non farlo in questo caso. Oppure può decidere di non farlo, ma allora non toglie nemmeno il rigore a Hojlund nel primo tempo. Si chiama coerenza.

Il Milan esce con le ossa rotte dal match con il Parma. La celebre trasmissione Open Var dice che il gol degli emiliani è regolare, a prescindere dalle legittime opinioni di tutti quanti il dato di fatto è che i rossoneri non sono riusciti a buttarla dentro. E questo nonostante un pressing asfissiante e però poco lucido. La concretezza è stato il vero problema del Milan domenica".