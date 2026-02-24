“Se Conte resta, partono i medici!”, Del Genio allo studio: “Ci chiameremo SSC Antonio Conte?”

Durante la trasmissione ‘Ne parliamo il lunedì’ su Canale 8, in studio è scoppiato un acceso dibattito. Il giornalista Paolo Del Genio ha aperto la discussione affermando: “Io credo che De Laurentiis, a fine stagione, se la sua volontà é quella di confermare Conte, così come pare…”.

A questo punto è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, sottolineando: “Lo staff medico va via”.

Del Genio ha subito replicato: “Però veramente noi poi cambiamo nome? Non ci chiamiamo più SSC Napoli ma SSC Antonio Conte?”.

Caiazza ha risposto: “Finora chi ha deciso? Parlo per dati di fatto: se De Laurentiis ha dato le chiavi in mano a Conte e lui per 4-5 volte quando parla attacca lo staff medico, voi pensate che l’anno prossimo se dovesse restare si terrà lo staff medico?”.

Del Genio: “Queste chiavi però varranno per la decisione sullo staff medico, sul mercato…Sul mercato un’altra volta tutto in mano a Conte? Con quali risorse?”.

Caiazza ha concluso così: “Mercato? Mica decide Manna. Ditemi un giocatore che ha scelto Manna senza avere l’ok dall’allenatore”.