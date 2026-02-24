De Paola: “Ridicolo pensare ci sia complotto contro il Napoli! Bisogna conoscere le regole”

Il giornalista Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha commentato il momento del Napoli a seguito della sconfitta contro l’Atalanta a Bergamo, una partita segnata da numerose polemiche legate alle decisioni arbitrali: “Si danno per acquisite delle cose che per me non sono acquisite. Si tende a generalizzare: c’è una sindrome da accerchiamento che a volte si vive in determinate realtà che parte dal fatto - secondo me sbagliato - che é stato dato un favore (caso Vergara) al Napoli e poi bisogna in qualche modo riparare in maniera negativa.

L’altra cosa negativa e inaccettabile é che tutto questo complottismo poi porterebbe alla famosa Marotta League e che quest’anno i poteri forti vogliano escludere il Napoli dalla Champions. Ci rendiamo conto del ridicolo che si raggiunge? Si vuole promuovere una class action contro l’AIA e certi arbitri e per me é assurdo, e poi si parte da un presupposto fallace: tutti hanno visto l’errore di Chiffi in quell’occasione. Io leggo il parere espresso oggi dall’AIA su quell’episodio. È vero che Chiffi é stato sospeso per il prossimo turno, ma sul caso specifico spiega questo: ‘Il contatto Hojlund-Hien non é calcio di rigore, mentre il fallo di Hojlund su Hien é un episodio al limite’ per questo non é intervenuto il VAR. Il VAR entra quando c’è un palese errore. Cari signori che pensate ci sia un complotto contro il Napoli, il VAR non é intervenuto perché non poteva intervenire. Bisogna conoscere le regole”.