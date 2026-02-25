Sindaco Manfredi sta con ADL: "Guardo il basket, lì il Var a chiamata funziona bene"

"C’è una crisi evidente della classe arbitrale, che oggi appare in difficoltà. Nell’ultima gara abbiamo visto diversi episodi controversi e credo sia necessario rivedere il VAR". La strada del VAR a chiamata trova l’apertura del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto ai microfoni di Canale 8 dopo le ultime polemiche arbitrali.

"Guardo con interesse a quanto accade nel basket NBA, dove esiste il “VAR” a chiamata. La tecnologia è un supporto prezioso e uno strumento del genere potrebbe rappresentare un passo avanti verso un arbitraggio più equo, purché non si traduca in una deresponsabilizzazione del direttore di gara. In questo momento l’arbitro è inevitabilmente condizionato, perché sa che c’è sempre qualcuno pronto a intervenire e a decidere al suo posto".