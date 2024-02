Biasin: “Se il Napoli vuole coltivare speranze Champions non deve più pensare da provinciale”

Fabrizio Biasin, giornalista e capo dei servizi sportivi di Libero, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, si sofferma anche sui fatti di casa Napoli

Fabrizio Biasin, giornalista e capo dei servizi sportivi di Libero, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, si sofferma anche sui fatti di casa Napoli: “Se il Napoli vuole coltivare speranze di qualificazione alla prossima Champions deve smetterla di pensare come una provinciale. Contro il Milan, nel primo tempo, ha giocato come se non si ricordasse di essere la squadra campione d’Italia. Così non si va lontano. Ed è anche ora che Osimhen decida di iniziare la sua stagione. Punto”.