Biazzo furioso: “Squadra rigetta Conte! Italiano con i suoi 9 nuovi vincerebbe il titolo!”
Oggi alle 17:15Le Interviste
di Davide Baratto

Il giornalista Salvatore Biazzo, ai microfoni di Tele A nel corso di 'La Partita dei Campioni', ha commentato la disfatta del Napoli di Antonio Conte che ha perso 2-0 in trasferta contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Napoli sta rigettando il modo di giocare di Conte che é molto dispendioso. Basta vedere anche Politano come ha finito queste ultime partite. Se alcuni te lo fanno anche capire, toccandosi addirittura o persino fermandosi, tu non sfrutti i cambi ed il fatto di avere 9 acquisti? Se li avesse Italiano vincerebbe lo Scudetto!”.