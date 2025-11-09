Live Bologna, il vice Niccolini in conferenza: "Risultato giusto e meritato. Italiano? Suo lavoro sotto gli occhi di tutti"

Al termine del match contro il Napoli, il vice allenatore del Bologna Daniele Nicolini interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Dall'Ara per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.32 - Inizia la conferenza stampa di Daniel Niccolini.

Questa partita certifica la vostra crescita?

"Il primo tempo è stato molto tattico. Abbiamo avuto l'infortunio di Skorupski e gli ultimi dieci minuti abbiamo giocato in 10 perché Rowe aveva un problema fisico e non riusciva a continuare. Alla fine si sono allargate le maglie e penso che il risultato sia giusto e meritato".

Cosa pensa di questa classifica?

"Ci godiamo questa classifica e questa vittoria, ma siamo abituati a lavorare partita per partita e quindi vedremo dove potremo arrivare".

Come giudica l'esordio di Pessina?

"È un 2007, sono contentissimo per lui. A fine partita l'ho visto con le lacrime e mi sono emozionato anche io. Ha fatto un ottimo esordio, lo meritava".

Cosa avevate chiesto nello specifico a Rowe per il posizionamento tattico dentro al campo?

"A lui piace molto giocare dentro al campo. Stava facendo bene, ma purtroppo si è infortunato. Non c'è nulla di diverso rispetto alle indicazioni che diamo agli altri esterni, ma a lui piace accentrarsi. Si è fatto male dietro al ginocchio, penso sia qualcosa di muscolare".

Quanto vi sentite forti?

"Lavoriamo per fare questo tipo di prestazioni e poi i risultati si vedono"

Cosa vi ha detto Italiano?

"Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Come uomo è come lo vedete in campo: vive di passione e mette furore in tutto quello che fa. Oggi non è venuto in conferenza perché ha preferito stare al caldo, ma dalla prossima tornerà lui a parlare".