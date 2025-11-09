Bologna, Lucumì a Dazn: "Fatta gara importantissima, di gruppo. Siamo felici"

Il difensore del Bologna Jhon Lucumí è intervenuto ai microfoni di DAZN nel postpartita della gara contro il Napoli. Di seguito le sue parole: "È un momento bello per la squadra, abbiamo fatto una grande gara, insieme. Siamo in crescita, vogliamo continuare così, vincere partite. Lavoriamo tutti i giorni, ci alleniamo per continuare così, siamo forti ma dobbiamo dimostrare che lo siamo. Siamo contenti, abbiamo fatto una gara importantissima. Dedico il gol e il premio di migliore in campo a mio figlio e a mia moglie"