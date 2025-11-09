Bologna-Napoli 2-0, le pagelle: crollo generale, Conte ora deve dare spiegazioni
Milinkovic-Savic 5,5 Rowe gli scalda i guanti alla mezz’ora con un tiro velenoso. Prende gol sul suo palo.
Di Lorenzo 4,5 È stanco e si vede, manca il suo apporto alla fase offensiva e soffre quando viene puntato nell’uno contro uno. Come in occasione del primo gol del Bologna.
Rrahmani 4,5 In ritardo su Dallinga e pure su Lucumi in occasione del 2-0 del Bologna. Un brutto pomeriggio anche per lui.
Buongiorno 5,5 Qualche buon anticipo, ma anche qualche piccola sbavatura. Dal 76’ Juan Jesus s.v.
Gutierrez 5,5 Mostra buona tecnica, ma non riesce ad essere incisivo quando servirebbe maggiore praticità. Dal 76’ Olivera s.v.
Anguissa 5 Si vede davvero poco, in una prestazione generale che resta davvero difficile da commentare.
Lobotka 5,5 Prova a dare ordine, ma le opzioni sono davvero poche in fase offensiva. Difficile dargli particolari colpe.
McTominay 4,5 Non si vede praticamente mai. Uno delle prestazioni più anonime dal suo arrivo al Napoli. Dall’85 Lucca s.v.
Politano 5 Qualche esitazione in ripartenza, quando ritarda un paio di verticalizzazioni per Hojlund. Passa il tempo, ma le cose non migliorano con tantissime sbavature. Dal 67’ David Neres 5,5 - Poco sprint.
Elmas 5,5 Ci prova in avvio con un destro a giro, poco incisivo. Unico guizzo del suo pomeriggio bolognese. Dal 67’ Lang 5,5 - Poco sprint.
Hojlund 5 Scontro molto fisico con Heggem e Lucumi, ma non si tira indietro. Spesso abbandonato al suo destino, finisce per innervosirsi e rischia pure il rosso. Dalla sua reazione, parte l’azione del 2.0 del Bologna.
Conte 4 Così come nei trionfi erano suoi i meriti, deve assumersi le responsabilità per un momento di crisi che non può essere ignorato.
