Bologna, il vice Niccolini a Dazn: "Che partita! Cambi decisivi? Qui lavoriamo così..."

Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, mister del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida contro il Napoli. Di seguito le sue parole:

Avete avuto energie per vincere così contro il Napoli "Oggi abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra. Sono contento per Pessina, vederlo piangere a fine partita mi ha emozionato. Questo è un gruppo sano e forte. Si allena sempre forte. Ci godiamo questa vittoria".

Anche i cambi hanno fatto la differenza. Tenere tutti sul pezzo è il segreto di questa squadra? "Lavoriamo così, teniamo tutti nel progetto, non è facile giocare ogni tre giorni. Non è sempre semplice fare prestazione. Oggi l'abbiamo fatto contro una grandissima squadra e siamo contenti".

È cambiato lo status del Bologna? "Stiamo facendo molto bene, giochiamo bene e facciamo risultato. La classifica è bellissima e ce la godiamo. Andiamo avanti di partita in partita, inutile guardare la classifica".