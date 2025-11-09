Bologna, Cambiaghi a DAZN: "Il mister ha creato entusiasmo. Ci fa sentire tutti importanti, ci dà spazio"

Nicolò Cambiaghi, esterno del Bologna, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la bella vittoria dei suoi contro il Napoli: "Abbiamo fatto una partita importantissima contro una delle favorite per lo Scudetto. Era importante arrivare alla sosta con tre punti. Ci godiamo questa vittoria"

Quanto è importante Italiano per te? "Il mister ha creato entusiasmo, ci fa sentire tutti importanti, ci dà spazio. Lavoriamo forte e si vede. Sono contento di essere qui, c'è tutto per lavorare e migliorare".

Orsolini è venuto verso di te dopo l'infortunio di Rowe. "Penso che si veda nettamente. La forza di questa squadra è il gruppo. Siamo come una famiglia, lavoriamo l'uno per l'altro. Anche con il cambio di alcuni giocatori è il gruppo. C'è amicizia tra di noi, ci aiutiamo fra di noi. Non vogliamo porci limiti".